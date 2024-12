AUTOBAHN 50 Juubelit tähistav Kraftwerk põrutab uhkele tuurile

Mis puudutab festivale, siis järgmisel aastal saab Kraftwerki näha ka Suurbritannias, sest ansambel esineb Forever Now festivalil Milton Keynesi linnas Inglismaal. Samal festivalil esinevad veel teiste seas Billy Idol, Death Cult, The Damned, Public Image Ltd, The Jesus and Mary Chain, The The, The Psychedelic Furs jt.