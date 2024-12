Lennart Meri kuulus teos kannab inglise keeles nime «Silverwhite» ning ​kirjastus ütleb oma kodulehel, et kuigi teos lähtub klassikalisest kirjandusest ning põhjalikest ajaloolistest, astronoomilistest ning geograafilistest faktidest, on Lennart Meri kui filmitegija ja kirjanik ühendanud reisikirja poeesiaga. Kuigi raamat ilmub alles maikuus, müüb kirjastus seda juba ettetellimisega 30 naela eest. Raamat on juba üleval ka Amazonis ning ingliskeelne versioon on 472 lehekülge pikk.