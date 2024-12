Aeg roomlastele säru teha: Prantsusmaa kuulsaimad koomiksitegelased säravad animasarjas

Päris näitlejatega tehtud mängufilm «Asterix ja Obelix: Missioon Kleopatra»​ tõi ülemaailmselt sisse 128 miljonit dollarit, mistõttu usaldati peatselt ilmuva animasarja «Asterix ja Obelix: Suur võitlus» tegemine just Alain Chabatile. Olles ka näitleja, mängis Chabat oma kunagises «Asterixi ja Obelixi»​ filmis Julius Caesarit.

Tegelaskujud Asterix ja Obelix on pärit 50ndate lõpus ilmuma hakanud koomiksitest, mida avaldatakse tänaseni. Koomiksite põhjal on valminud mitmeid filme, sarju, mänge ning isegi teemapark nimega Parc Astérix, mis avati 1989. aastal ning näeb igal aastal paari miljonit külastajat.

Niisiis pole imestada, et ajaloolise sisuga seikluslood leidis üles Netflix, kelle toodetud uus sari on tehtud värvikireva 3D-animatsiooniga. Eesti keeles ilmus esimene Asterixi koomiks «Asterix. Gallia kangelane» 1994. aastal. Chabat tegi uue animaseriaali koostöös Fabrice Joubertiga, kes on muu hulgas varem töötanud Hollywoodi filmide «​Looraks» ja «​Mina, supervaras 2» juures.