Ei ole see lind ega lennuk: Superman on tagasi

Värske «Supermani»​ filmi taga on Marveli stuudiole kolm «Galaktika valvurite» seiklust loonud James Gunn, kes ühtlasi on valitud juhtima uut DC koomiksifilmide seeriat. Gunn ja Peter Safran on määratud ​DC Studiosi kaastegevjuhtideks ning mitu aastat kestev plaan on sarnane Marveli mitmest faasist koosnevale filmisaagale. James Gunn on selgitanud, et tema «Superman» on samaaegselt tõsine ja lõbus.