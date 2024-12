Menufilmi «Üksinda kodus» staar paljastas, miks ta Hollywoodile selja keeras

Filmides «Üksinda kodus» ja «Üksinda kodus 2» moodustasid Joe Pesci ja Daniel Stern meeldejääva röövlite tandemi. Lisaks lõi Stern 90ndatel kaasa kahes «Linnavurlede» filmis ja musta huumoriga täidetud kultusteoses «Väga halvad asjad».

Veel hiljuti astus ta üles Apple TV+ seriaalis «For All Mankind»​, kuid paljud «Üksinda kodus» fännid ei teadnudki, et Stern ei ela enam glamuurset Hollywoodi elu, vaid tegeleb hoopis kunstiga ning mandariinide kasvatamisega. Stern selgitas, et saab vabalt võtta tänu kunagiste filmirollide pealt teenitud rahale.

Paljud on enda üllatuseks avastanud, et näitleja on hakanud elama mugavat ja lõõgastavat elu talle kuuluvas California rantšos. Mõni võiks seda nimetada luksuslikuks pensioniks, kuid siiski on Sterni igapäevaseks ülesandeks hoolitseda loomade ja viljakasvatuse eest. Samuti tegeleb ta suurte skulptuuride loomisega. Hetkel tegeleb 67-aastane Stern kirglikult kunstiprojektiga, mida ta ise kirjeldab kui inimkogemuse pikendust.

Skulptoriks hakanud näitleja ütleb, et praegu on ta elamas «tõelist elu», mis tema sõnul koosneb matkamisest, kariloomade kasvatamisest, viljakasvatusest ning pronksskulptooride loomisest - tegevustest, millest ta aktiivselt näitlejana töötades võis ainult und näha.