Khouri mälestuseks on pärast tema surma avaldanud austust mitmed kaasmuusikud. Neljapäeval postitas Rootsi DJ Alan Max sotsiaalmeedias foto endast ja Khourist, kirjutades: «Sõnadest jääb puudu.» Räppar Imenella lisas: «Puhka rahus.» Khouril on iga kuu Spotifys sadu tuhandeid kuulajaid.

Rootsi ajaleht Aftonbladet teatas, et politsei ei kinnitanud, kas video on seotud tulistamisega, kuid ütles, et see on uurimise seisukohalt oluline.