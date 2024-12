Isegi Hollywoodi tipplavastaja lööb kaasa: hittsarja «Squid Game» tulevik on helge

«Kui me oleksime ootama hakanud, et kolmas hooaeg filmida, oleks meie arusaamine sellest tegelaskujust ja loost olnud pealiskaudsem,» leiab topeltagent In-ho'd kehastav Lee Byung-hun, kes nõustus oma kaasosatäitjaga pika võtteperioodi raskuses. «Aga kuna võtted kestsid nii kaua, osutus see tõesti väsitavaks. Me olime kõik võtete lõpus väga väsinud.»