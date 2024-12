Aarded anglosaksi kalmistul: Inglismaal välja kaevatud iidne mõõk hämmastab arheolooge

Mõõk on erakordselt hästi säilinud. Selle hõbedast ja kullatud käepidemel on peenelt meisterdatud kaunistustega muster ning tera on kaetud ruunikirjadega. Säilinud on ka osa relva tupest, mis on tehtud nahast ja puidust ning vooderdatud kopranahaga.

Leid tehti Suurbritannia Kenti maakonna maapiirkonnas Canterbury lähedal.

Canterbury. Foto: Krisztian Elek/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Käepideme nuppu on kinnitatud sõrmus, mis arheoloogide arvates võib sümboliseerida truudusvannet kuningale.

Relva seisukord on nii muljetavaldav, et seda võrreldakse 1939. aastal Inglismaa Suffolki maakonnas Sutton Hoo juurest avastatud tuntud anglosaksi mõõgaga.

Avastuse täpset asukohta ei ole avalikustatud, kuna plaanis on edasised kaevamised. Seni on välja kaevatud 12 matmiskohta ja arvatakse, et piirkonnas on veel umbes 200 matmist, mis pärinevad 6.–5. sajandist.

«Me hoiame selle paiga nime saladuses. See on väga rikkalik kalmistu. Oleks tõeline tragöödia, kui see saaks enne kaevamiste lõppu laialt tuntuks,» ütles The Guardianile juhtiv arheoloog ja Kesk-Lancashire'i ülikooli arheoloogiaprofessor Duncan Sayer.

Ta märkis: «See mõõk tõeliselt uskumatu, kuuludes mõõkade tippu igas mõttes. See võistleb mõõkadega, mis on leitud Doverist ja Sutton Hoost.»

Relva kõrvalt leiti ka kuldne ripats, millele on graveeritud madu või draakon. Arheoloogide sõnul kuulusid sellised ripatsid tõenäoliselt kõrge staatusega naistele.

Alice Roberts sarjast «Digging for Britain» ütles, et ta pole varem näinud midagi nii hästi säilinut, kui kalmistul välja kaevatud mõõk. Foto: BBC

Avastused kaasatakse peatselt ilmuva BBC kuueosalise sarja «Digging for Britain» episoodidesse. «Ma pole kunagi näinud midagi nii hästi säilinut,» ütles professor Alice Roberts, kes on saatejuht ja akadeemik, The Guardianile.

«See on erakordne anglosaksi kalmistu, mille hauad on tõeliselt kaunilt sisustatud, palju relvamatuseid, kust leitakse näiteks rauast odaterasid ja seaxe – anglosaksi nuge – ning siis on seal see hämmastav mõõk,» ütles Alice Roberts.