Mürgitamise üle elanud aktivist Pjotr Verzilov lisati Venemaal terroristide nimekirja

Verzilov on endine Kremlivastase performatiivse kunstirühmituse Pussy Riot liige ning üks sõltumatu Vene uudisteagentuuri Mediazona asutajatest. Mediazona keskendub Putini-vastasele opositsioonile.

Samuti uurib teda Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) riigireetmise kahtluse tõttu. Kõik, kes on ametlikult tunnistatud terroristiks või ekstremistiks, võivad Venemaal pangakontode külmutamise ohvriks, ilma et selleks oleks vaja vastavat kohtuotsust.

2018. aastal ütlesid Saksa arstid, et on väga tõenäoline, et Verzilov mürgitati, kui ta pärast Moskvas toimunud kohtuistungit haigestus. Ta lennutati Berliini ravile. Tema sümptomite hulka kuulusid amneesia, nägemiskaotus ning võimetus kõndida või rääkida.