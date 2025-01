Jeremy Clarkson on BBC hävitavast otsusest löödud: mõne jaoks on autod vaid poolteist tonni klaasi ja metalli

Jeremy Clarkson on öelnud, et tal on kurb meel, et BBC lammutab paljusid Top Geari saates nähtud kohandatud autosid.

Endine «Top Geari»​ ja «The Grand Touri»​ saatejuht kommenteeris BBC otsust hävitada mitmeid meeldejäävaid sõidukeid, mida Clarkson ja tema kaasjuhid Richard Hammond ja James May saates aastatel 2002–2015 ümber tegid.

Need autod olid kuni 2023. aastani avalikkusele nähtavad Rahvuslikus Automuuseumis (National Motor Museum), kuni näitus suleti pärast Freddie Flintoffi peaaegu surmaga lõppenud õnnetust sarja filmimise ajal.

Nüüd on BBC otsustanud mõned neist modifitseeritud sõidukitest täielikult lammutada.

Lammutusele saadetud autode hulka kuuluvad näiteks Mini Cooper, mida kasutati 2006. aastal autode suusahüppes, ja karavanist õhulaev, millega May 2010. aastal üle Inglismaa lendas.

«Mul on kurb meel, et paljud neist on hävitatud,» ütles Clarkson ajalehele The Sun. Telemehe tegemisi saab praegu jälgida tema saates «Clarkson's Farm».

«Arvan, et probleem on selles, et mõnede inimeste jaoks on autod lihtsalt poolteist tonni klaasi, plastikut, metalli ja kummi. Aga autoentusiastide jaoks on need midagi enamat. See kehtib eriti Top Geari saadetes kasutatud autode kohta,» kostis Clarkson.

BBC Studios selgitas, et enamik ikoonilisi autosid on ümber paigutatud, kuid pisendas lammutamisele minevate autode tegelikku arvu.

Esindaja väitis, et paljud neist on avalikkusele nähtavad uues asukohas, mille kohta tehakse varsti teadaanne.