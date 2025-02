Armastatud saatejuht vigastas end kogemata tele-eetris: ma lähen nüüd haiglasse

See juhtus pikema monoloogi ajal, kus ta rääkis ameeriklaste rahakotte kurnavast kõrgest ravimikulust. Ta alustas sellega, et näitas klippi endisest presidendist Joe Bidenist ja asepresidendist Kamala Harrisest, kes seisid rahvahulga ees ning kiitlesid sellega, mida uudisteankur nimetas «esimeseks ametlikuks läbirääkimiseks farmaatsiaettevõtetega». Endised riigijuhid teatasid, et nad on jõudnud kokkuleppele kümne ravimi hinna langetamises.