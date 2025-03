TÕDE SELGUNUD Salapäraseim Eesti kirjutaja Nora Maria London astus viimaks avalikkuse ette

Tehisintellektiga loodud kaunitari karismale võib raske olla vastu panna täiskasvanulgi, rääkimata noorest, kel hormoonid on just hakanud möllama. Pildil on Nora Maria London, tehisintellektiga loodud kuvand 19-aastasest ülierudeeritud esseistist.

Foto: ERR/kuvatõmmis