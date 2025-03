NELI PINGELIST PÄEVA KOHTUS Gérard Depardieud ähvardab vanglakaristus koos rahatrahviga

Prantsuse filmitäht Gérard Depardieu, keda on seksuaalses ärakasutamises süüdistanud ligi 20 naist, astus nelja päeva eest Pariisis kohtu ette seoses kahe uuema juhtumiga. Kohtuprotsessil on Depardieu siiani süüdistusi eitanud, öeldes näiteks, et ta haaras teda süüdistava naise puusadest selleks, et mitte palaval päeval libiseda.