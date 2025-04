LÕPUKS OMETI MIDAGI SOODSAT Eesti muuseumid avavad uksed vaid ühe euro eest või täiesti tasuta

Kuna sel aastal möödub 500 aastat esimese teadaoleva eestikeelse raamatu mainimisest, kannab seekordne muuseumiöö nime «ÖÖS ON RAAMATUT!». Muuseumiööd korraldavad igal aastal Eesti muuseumid koos Eesti Muuseumiühinguga. Esimesel korral oli muuseumiöö juhtlauseks «Öös on asju», seekord on Muuseumiöö pühendatud kirjandusele.