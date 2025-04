CNN-i saadud dokumentide kohaselt viis New Mexico osariigi tervishoiuamet 5. märtsil – nädal pärast Hackmani ja Arakawa surnukehade leidmist nende kodust Santa Fes – läbi «elukoha keskkonnahinnangu», mille käigus leiti näriliste väljaheiteid, üks elus näriline, üks surnud näriline ning näriliste pesa.

New Mexico meditsiiniekspert teatas 7. märtsil, et 65-aastane Arakawa suri hantaviiruslikku kopsusündroomi, samal ajal kui 95-aastane Hackman suri mõni päev hiljem südamehaiguse tagajärjel, kusjuures Alzheimeri tõve kaugelearenenud staadium aitas sellele kaasa. Hantaviirus on harva esinev, kuid potentsiaalselt surmav haigus, mida levitavad nakatunud näriliste väljaheited.