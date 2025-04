KÕVA SÕNA Tallinn Rock Festival lisas esinejate hulka veel kaks vägevat bändi

Clawfinger on Rootsi päritolu rap metal’i pioneer, kes tõi juba 90ndate alguses maailma muusikalavale seninägematu segu agressiivsest metalist ja sotsiaalselt laetud räpptekstist. Bändi muusika on ühtaegu meloodiline, jõuline ja teravalt ühiskonnakriitiline, käsitledes teemasid nagu rassism, sõda ja poliitika. Clawfinger saavutas rahvusvahelise tuntuse oma debüütalbumiga «Deaf Dumb Blind» (1993), mis müüs üle 600 000 eksemplari ja viis nad Euroopa suurtele lavadele koos bändidega nagu Anthrax ja Alice in Chains.

Bändi solist Zak Tell ja kaasasutaja Jocke Skog on tänaseni Clawfingeri loovjõud, olles säilitanud oma terava sõnumi ja isikupärase kõla läbi aastakümnete. Seitsme stuudioalbumiga on Clawfinger müünud üle 1,5 miljoni plaadi ning esinenud festivalidel ja tuuridel üle maailma. Nende muusikastiil on aastatega muutunud mitmekesisemaks, flirdib industrial’i, hard rock’i ja elektroonikaga, kuid säilitab alati oma algse impulsi – muusikat relvana ebaõigluse vastu.

Pärast lühiajalist pausiperioodi on Clawfinger alates 2017. aastast taas aktiivne, tuues lavale uusi singleid nagu «Save Our Souls», «Tear You Down» ja «Environmental Patients», ning jätkates esinemisi suurfestivalidel nagu Sweden Rock. Bändi live-kontserdid on tuntud oma intensiivsuse ja kaasahaarava lavakarismaga – see on elamus, mida ei unustata.

Lost Society on Soomest Jyväskyläst pärit kaasaegne metal-bänd, mis alustas 2010. aastal kui kiire ja toore thrash metal'i esindaja, kuid on aastatega arenenud isikupäraseks segujooneks metalcore'ist, groove metal'ist ja nu metal'ist. Bändi eesotsas on karismaatiline laulja ja kitarrist Samy Elbanna, kelle juhatusel on Lost Society tuntud nii agressiivsete riffide, tugeva lavashow kui ka isiklikult laetud lüürika poolest. Tänapäeval esindab Lost Society uut koolkonda meloodilist ja rasket metalit, mille temaatika ulatub eksistentsiaalsetest küsimustest ühiskonnakriitiliste sõnumiteni. Nende viimane album «If The Sky Came Down» (2022) peegeldab seda suunda jõuliselt ja modernselt.