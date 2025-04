MIS SAAB ESTONIAST? Ossinovski kirjas Purgale: austatud proua kultuuriminister, on aeg otsustada

Avalik raha tuulde?

Linnapea leiab, et see ei ole mõistlik, kui juba eos on teada, et projekt ei saa olemasolevates piirides teostuda. «Avalikke vahendeid ei tohiks kulutada kergekäeliselt protsessile, mille realiseerumine on kehtiva õiguse raames võimatu,» märgib ta.​

Kas uus ooperimaja mujal?

Kuigi kultuuriministeeriumi ametlik seisukoht seni puudub, on ametnikud avalikult vihjanud, et lahendust otsitakse ning soov on liikuda edasi piiranguid arvestades. Ent kas see tähendab kompromissi praeguses asukohas või hoopis uue asukoha otsimist, on jäänud ebaselgeks.

Mis edasi?

«Minu soov ja selle kirja eesmärk on saada kultuuriministrilt selge seisukoht: kas rahvusooperi poolt soovitud mahus juurdeehitus on teie arvates mõistlik, mistõttu asute reaalselt otsima lahendusi kehtivatele piirangutele, või peate te sellises mahus juurdeehitust võimatuks, mistõttu peab Estonia suuremahulisest juurdeehitusest loobuma,» kirjutab Ossinovski.

Jevgeni Ossinovski kiri täismahus​

Rahvusooper Estonia teatrimaja juurdeehitusest​

Austatud proua minister!

2021. aastal kinnitas riigikogu riiklikult tähtsate kultuuriobjektide nimekirja, millest üheks on ka «rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus». Alates sellest ajast on tehtud erinevate osapoolte poolt tõsist tööd, milles on aktiivselt osalenud ka Tallinna linna esindajad.

Paraku ei ole me sellele vaatamata liikunud edasi kõige kriitilisemas küsimuses. Nimelt on juurdeehituse planeeritaval alal nii loodus- kui muinsuskaitselised piirangud, mis on kehtestatud riigi poolt. Sellest tulenevalt ei saa tänases õigusruumis rahvusooperi poolt soovitud juurdeehitust rajada. Riigikogu on oma 7. mai 2024 otsusega teinud Vabariigi Valitsusele ülesandeks leida lahendus juurdeehituse rajamiseks, vaadates üle kehtivad piirangud. Seda ei ole kultuuriministeerium tänaseks teinud. Meile teadaolevalt pole protsessiga isegi alustatud.

10. aprillil 2025 saadetud kirjas väljendab UNESCO Maailmapärandi keskuse direktor Lazare Eloundou Assomo pärandimõju hinnangule (HIA) läbi viidud tehnilisele hindamisele tuginedes, et rahvusooperi soovitud mahus juurdeehituse kavandamisest tuleks loobuda, kuna see kujutab endast ohtu maailmapärandi nimistusse kuuluva Tallinna vanalinna autentsusele. Seejuures on kirjas välja toodud, et mõju hindamine on läbi viidud põhjalikult ja süstemaatiliselt ning arvesse on võetud olemasolev teave, tõhusalt on hinnatud soovitud juurdeehituse mahu visuaalset ja füüsilist mõju.

Vastuseks sellele kirjale ütles kultuuriministeeriumi kõrge ametnik: «Eks me ise ka ootame järelkajasid UNESCO kirjale ja soovime konstruktiivselt ja koostöiselt edasi minna. [Soovime] liikuda uue ooperiteatri ehituse poole, mis arvestab seatud piirangute ja reeglitega.» Minule jääb paraku arusaamatuks, millist järelkaja te ootate, mis võiks tuua sellesse arutellu uusi vaatenurki või selgust. Osapooled kordavad kõiki viimaste aastate seisukohti ja arutelusid, mida on selles küsimuses peetud piisavalt.​

Minu soov ja selle kirja eesmärk on saada kultuuriministrilt selge seisukoht: kas rahvusooperi poolt soovitud mahus juurdeehitus on teie arvates mõistlik, mistõttu asute reaalselt otsima lahendusi kehtivatele piirangutele, või peate te sellises mahus juurdeehitust võimatuks, mistõttu peab Estonia suuremahulisest juurdeehitusest loobuma.

Selgus on linnale vajalik, et teha meie pädevusse kuuluvaid otsuseid. Rahvusooper taotleb Tallinnalt võimalust teostada linnale kuuluval maal uuringuid, et kaardistada bastionimüüre. Samuti soovib rahvusooper korraldada kultuurkapitali raha eest arhitektuurivõistluse. Olen seisukohal, et avalikke vahendeid ei tohiks kulutada kergekäeliselt protsessile, mille realiseerumine on kehtiva õiguse raames võimatu. Seetõttu on oluline saada kultuuriministeeriumi selge kinnitus, kas kavatsete rahvusooperi poolt soovitud suure juurdeehitusega edasi minna ning kavatsete vastavalt muuta Eesti õigusruumi.

Rõhutan, et Tallinn on Eesti pealinn ning loomulikult aitame me omalt poolt kaasa riiklikult tähtsa kultuuriobjekti valmimisele endale antud volituste piires ning lähtudes linna huvidest. Küll ei saa ma aktsepteerida olukorda, kus erinevate ametkondade aega, energiat ja raha kulutatakse ebamäärases protsessis.

Austatud proua minister, on aeg otsustada.​

Lugupidamisega​

Jevgeni Ossinovski