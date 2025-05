Ühendkuningriiki naasnud prints Harry valusas teleintervjuus: ma kardan oma elu pärast

Prints Harry tõdes pärast kohtus kaotamist, et tal on põhjust Suurbritanniasse naasta ainult matuste või kohtuasjadega seoses.

Prints Harry ja tema perekonna vahel laiutav lõhe on taas avalikkuse ette jõudnud seoses emotsionaalse uue teleintervjuuga, mille prints Harry andis pärast ihukaitsega seotud kohtuasja kaotamist. Harryl on praegu põhjendatud mured enda ja oma pere turvalisuse pärast, kuid turvakaitsega seotud vaidlused on tema suhted perega veel hapumaks muutnud.