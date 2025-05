MÖLL OKSJONITEL Eesti kunsti müüdi 3,76 miljoni euro eest ning ühe teose haamrihind tegi kuuekohalise hinnarekordi

Kunstiturg on alati muu majanduskonjunktuuriga pisut teist sammu käinud, kuid ilmselgelt üldine sentiment mõjutab ning omad lainetused on sellelgi. Koroonapandeemia järgne optimistlik turg on asendunud kobarkriiside ja määramatusega. Kunstituru, ennekõike esmaturu (teos on müügis esimest korda), suur eelis on vabadus inflatsioonist ja intressimääradest, sest kunstnike individuaalsed karjäärikõverad sellest ei sõltu. Väga head kunsti tehakse ka väga halbadel aegadel.