Millega tegeleb firma, mis saab ERSOt toetada 600 000 euroga?

Iute pangandusgrupi asutaja ja tegevjuhi Tarmo Silla sõnul ei ole ERSO toetamine Iute jaoks kunagi olnud pelgalt üks leping, vaid teadlik valik panustada Eesti kultuuri. «Nende ühiste aastate jooksul on ERSO lavale toonud erakordseid hetki – Mahleri kaheksas sümfoonia, maailmatasemel solistid, turneed. Me näeme, kuhu toetus läheb ja kuidas see kõlab tagasi kogu ühiskonnas. Iute otsus jätkata koostööd on lihtne: kui kultuur kasvab, kasvab ka riik. Iute on Eestis sündinud ja meil on au olla ERSO kõrval ka nende 100. juubeliaastal.»