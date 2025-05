SURM MERES Selgumas on kogu sünge tõde OceanGate'i katastroofi kohta

«​Titan: Oceangate’i katastroof» («Titan: The OceanGate Disaster»​), mille lavastajaks on Mark Monroe («Gone Girl», «Britney vs Spears»), linastub Tribeca filmifestivalil ja jõuab voogedastusplatvormile Netflix voogedastusse alates 11. juunist. Filmi tutvustav reklaamklipp, mille allkirjaks on «Mida sügavamale sa vaatad, seda pimedamaks läheb», lubab uurida tõelisi sündmusi, mis viisid hukule määratud ekspeditsioonini.​​