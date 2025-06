Jeremy Clarkson sattus taas skandaali: miljonär sõidab omavalitsusest üle

Neljandas hooajas kujutatakse kohtumist, kus Clarkson arutab võimalust osta ja renoveerida pubi Coach and Horses. Sarjas väidetakse, et nõukogu liikmed ei olnud toetavad ja väljendasid muret võimaliku külastajate arvu suurenemise üle. Cotswoldi ringkonnanõukogu esindaja lükkas need väited ümber, öeldes BBC-le antud avalduses, et kohtumised Clarksoni ja tema meeskonnaga olid positiivsed ning arutati võimalusi renoveerimisprojektiga edasi liikumiseks. Nõukogu rõhutas, et ametlikku taotlust ei esitatud ning Clarkson tänas neid hiljem toetuse eest, märkides, et projekti peatamise põhjuseks oli hoopis konflikt televisiooni tootmisgraafikuga.