26-aastane Cooper, kes viimases hooajas oli ajutiselt asendatud Harriet Cowani poolt, sai vigastada jalgpalli mängides. Instagrami postitatud videos näitas ta oma paistes jalga ning kinnitas, et tegemist on luumurruga.

Pärast röntgenit jagas Cooper ka fotot, kus tema jalg on musta tugisaapaga fikseeritud. «Asi pole hea,» kirjutas ta pildi juurde, viidates murele, kas ta suudab oma igapäevaseid talutöid Diddly Squat Farmis jätkata. Just see farm on Prime Video menuseriaali keskmes.