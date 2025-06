KARM Jeremy Clarkson ei halasta: sotsiaalmeedias tema pubi kritiseerinud mees sai igavese pubikeelu

65-aastane Clarkson avas 2024. aasta augustis Cotswoldsis, Oxfordshire’i lähedal asuva The Farmer’s Dog nimelise pubi, mille ettevalmistusi ja avamisprotsessi saab näha ka tema Prime Video tõsielusarja «Clarksoni farm» uusimas hooajas. Pubi menüü põhineb suuresti toorainel, mis pärineb Clarksoni enda talust Diddly Squat.

Pole saladus, et endine Top Geari juht pole teravate väljaütlemistega kitsi – nii ka seekord. Kui üks X kasutaja avaldas nördimust hinnataseme üle, vastas Clarkson otsekoheselt. Kommentaaris seisis: «Arvasin, et @JeremyClarkson tahtis avada taskukohase pubi. £24 piruka ja köögiviljade eest on natuke palju.»