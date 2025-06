KAHEPALGELINE Üks kuulsamaid kristlikke rokkareid on aastaid noori poisse väärkohelnud

Kristliku muusika legend Michael Tait, kelle hittlaul «God’s Not Dead» kujunes Donald Trumpi MAGA-liikumise hümniks, on sattunud seksuaalse väärkohtlemise süüdistuste keskmesse, vahendab Guardian. Kolm meest on väitnud, et Tait ründas neid seksuaalselt 2000. aastate alguses ning neist kaks usuvad, et neile manustati nende enda teadmata narkootikume.