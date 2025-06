Suri armastatud telekokk, kelle tegemistele sai ka Eesti kanalite kaudu kaasa elada

New Yorgist pärit Burrell oli ka tunnustatud kokaraamatute autor. Tema 2011. aastal ilmunud «Cook Like a Rockstar» jõudis New York Timesi bestsellerite nimekirja. Kaks aastat hiljem andis ta välja oma teise raamatu «Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower». Lisaks õpetas ta kokakunsti mainekas Institute of Culinary Education'is.