SÕPRUS LÄBI Selle muusikalegendi sõnul ei saa nad Donald Trumpiga enam sõbrad olla

Kuigi Stewart on varem Trumpi tuttavaks ja lausa pool-sõbraks nimetanud, on ta presidendi suhtes olnud kriitiline juba aastaid. Pärast seda, kui USA 2017. aastal Pariisi kliimalepingust lahkus, ütles ta taskuhäälingus «How to Wow»: «See tüüp Valges Majas... See, et ta Pariisi kokkuleppest välja astus, on kohutav. Me oleme selle planeedi ära rikkunud. Ma arvan, et Jumal tahabki meid välja rookida. Ja ausalt öeldes võib-olla ongi juba hilja midagi muuta.»