Toomas Edur: Teater on inimestele, mitte «professoritele»!

Eesti ballett tähistab tänavu 100. sünnipäeva. Juubeli puhul on õige aeg anda sõna Eesti balleti praegusele suunajale, Eesti Rahvusballeti kunstilisele juhile Toomas Edurile. Seda enam, et pareerimist vajaks nii mõnigi meediaväljaannetes lendu lastud nool. 20. märtsi Postimehes ilmus Kadi Herküli hävitava hinnanguga arvustus Eduri uuele balletile «Katariina I», 29. märtsi Postimehes trükitud intervjuus Triinu Upkinile avaldas Eduri loominguliste tegemiste kohta kriitilisi seisukohti Eesti balleti grand old lady Mai Murdmaa.