Üle poole Eesti inimestest on täis

Statistikaameti värskest uuringust selgub, et 52 protsenti Eesti elanikest on pidevalt juua täis. Kõige rohkem täisjoonud inimesi võib kohata Saaremaal, Alutagusel ja Lääne-Nigulas. Linnade võrdluses on joobes inimeste protsent suurim Pärnus ja Tartus.