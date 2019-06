Mägede Hääl tutvustab Eesi vanimat punkarit

Festivali staabi Eesti Kaevandusmuuseumi galeriis avatava näituse „Uno on punk“ autor on Eesti vanima punkarina tuntud Uno Laur. See Tartu Kõrgemas Kunstikoolis õppinud mees on Eesti pungiskenes legend omaette, keda teatakse ka Eesti indie asutajabändi Röövel Ööbiku esimese koosseisu lauljana. Elades festivali toimumispaiga külje all Kohtla-Nõmme alevikus ajaloolises inglaste ehitatud barakirajoonis, on trükitöölisena leiba teeniv Laur järjepidevalt tegelenud nii joonistamise, maalimise kui ka fotograafiaga. Näitusele koondatud tööde varasem osa pärineb 1980ndatest aastatest ning peegeldab tolle aja alternatiivnoorte maailma. Hilisem osa sisaldab noppeid läbi kolme kümnendi, kuni möödunud aasta taiesteni välja.