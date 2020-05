Feminismi altarile kõlbab iga ohvriloom?

Jah, minu viimane lause oli mõeldud iroonilisena. Sest kui kõik muud mulle pähetulevad naisesuse bioloogilised ja sotsiaalsed markerid olid autoril teose sündmuste vältel kuhjaga läbi käidud nagu kohustuslikud kontrollpunktid orienteerumisspordis, siis abort – ning sellega kaasnevad füüsilised ja emotsionaalsed kannatused – olid jäänud välja (mis mõistagi ei tähenda, justkui ironiseeriks ma abordi kui nähtuse või veel vähem seda reaalses elus kohati kahjuks üle elama pidavate naiste üle!).

Soovisin selle märkusega osutada, et kõnealune «punktide võtmine» mõjus mulle ilukirjandusteose kontekstis mõttetu punnitamisena, ega aidanud sisulises plaanis kaasa romaani kompositsioonilise terviku ning vaieldamatu psühholoogilise ambitsiooni saavutamisele. Selle auru oleks võinud minu meelest panna hoopis karakteriloomesse, kahe peategelase suurema sügavusmõõtme lahtikirjutamisele.

Eelmisele kommentaarile ütleb repliigi kasutaja P. K.: «mumst see, et ta raamatus aborditeemat tähele ei pane, annab võtme kätte arvustaja sootuimusele v sellele, et miks ta ei taipa, et see tekst pole «feministlik plakat», vaid sügavam teemakäsitlus. abort on teoses (vähemalt) kahel korral kohal – ühes flashbackis 13-aastase liliani mälestustesse, kus teda mõnitatakse, ning teisel korral siis, kui tuleb välja, et mona on «väga rase», sest see tähendab, et ta oli otsustanud mitte aborti teha.»

See on oma süvenemise ja eneseväljenduse tasemelt minu silmis iseenesest väga konstruktiivne kommentaar, kuid ma ei oska sellega paraku midagi suuremat peale hakata. Sest ma ei näe, et kahe ärajäänud abordi põgus mainimine vähendaks märkimisväärsel määral teose ideoloogilist plakatlikkust ning psühholoogilist pinnapealsust. Kumbagi sündmuse psüühilise läbielamise kirjeldamist ja/või nende kujundlikku väljamängimist pole paraku vajalikuks pidanud.

Ühtlasi osutan, et minu artikli näol on tegu mitte vastavat teost matemaatiliste meetoditega uuriva kirjandusteadusliku töö, vaid ajakirjandusliku lühiarvustusega. Mis ühtlasi tähendab, et kõnealune loetelu ei pretendeeri mingil moel ammendavusele. Mainides abordi puudumist sellest nimekirjast, kasutasin sõna «vist». Ühtlasi pidasin silmas aborti kui praktilist akti ning selle füüsilist ja psüühilist läbielamist. esimest eelkõige seetõttu, et romaan «Tüdrukune» on – nagu tutvustuses seisab – naiste kehadest.

Kas ma saan õigesti aru, et minu hukkamõistu vääriva väidetava «sootuimuse» kinnituseks on asjaolu, et minu silmis ei kvalifitseeru tegemata jäänud abort «päris» abordina?

Kasutaja T. U. jagab «vestluses» linki ühele feministliku sisuga artiklile, lisades kommentaariks: «Just lugesin artiklit uuringust mis käsitles naiste hääle/vaatenurga pisendamise dünaamikat ja mõjusid».