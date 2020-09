Kirjastuselt Tänapäev on ilmunud lustlik kogumik lugusid, mis sündinud Andrus Kivirähki ja Mart Juure, tuntud raadiosaate «Rahva oma kaitse» autorite ühistööna. Sisaldab muuhulgas ka sääraseid menuteoseid nagu «Elukapten», «Onu Kommi onnike», «Ja päike tõuseb» ning «Tõde ja õigus» kolmeteistkümnes osas. See raamat on valguskiir meid ümbritsevas (vaimu)pimeduses.