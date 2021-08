Leedu ansambli Crypts of Despair video «Choked by the Void». FOTO: Kaader videost

Leedu black/death metal kollektiiv Crypts of Despair, mille koosseisus teeb kaasa ka eestlasest trummar Henri Mäll, avaldas esikvideo «Choked by the Void». Pala pärineb tänavu ilmunud albumilt «All Light Swallowed», mis on ansamblile jäjekorras teine.