FOTOD ⟩ Smuuli-saaga jätkub? Kuju kõrvale ilmusid punased nelgid

Hiljutises arvamusloos Postimehele rõhutas Vaik, et bareljeefile punalipu heiskamine oli igati õigustatud. «On selge, et aktsiooni eesmärk oli juhtida tähelepanu inimsusevastastes kuritegudes osalenud Juhan Smuuli bareljeefile, mis ikka veel Tallinna südalinnas ripub,» arvas ta. «Aktsioon ise ei ole kuidagi Smuuli bareljeefist eraldatav, mingi iseseisev okupatsioonisümboolika esiletõstmine.»

«Hiljem üritati lõplikku otsust bareljeef seinale jätta siluda, minu silmis enamasti mitte väga õnnestunult. Ega häid lahendusi vist järgneva üldkoguni polegi. Seda enam võiks aga meelde tuletada, et EKL-i majal selline sümbol ripub,» märkis Vaik.

Seega on tegemist ilmselt järjekordse protestiaktsiooniga, osutamaks tähelepanu tõsiasjale, et nõukogude ajal küüditamisel osalenud ja Eesti linnade pommitamist õigustanud kirjaniku mälestuskuju endiselt kirjanike liidu maja seinal on.