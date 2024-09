Kas «Sõrmuste isand» taastab oma hiilguse? Raske õnnetuse üle elanud Ian McKellenile pakuti taas Gandalfi rolli

Režissöör Andy Serkis, kes ühtlasi mängis sõrmust himustavat olendit Gollumit vanas «Sõrmuste isanda» filmitriloogias, on praegu tegemas uusi «Sõrmuste isanda» filme ning väga võimalik, et selles lööb kaasa Gandalfi rollist tuntud Ian McKellen.

85-aastane näitleja ütles, et neil tuleb stsenaarium ainult ruttu valmis teha.

Ian McKellen, kes on mänginud Gandalfit nii «Sõrmuste isanda» kui ka «Kääbiku» filmides, selgitas The Big Issue'ga vestledes: «Entusiasm «Sõrmuste isanda» suhtes ei näita vaibumise märke. Rohkemat ma teile öelda ei saa. Aga mulle öeldi, et filme tuleb veel, neis saab Gandalfit näha ja nad loodavad, et mina hakkan teda mängima.»

McKellen taastub praegu hiljutisest õnnetusest. Näitleja nimelt kukkus lavalt alla Londoni West Endi teatris lavastuse «Player Kings» etenduse ajal ning kurtis hiljuti, et kardab kodust lahkuda, sest kui keegi peaks teda kogemata müksama, põhjustab see talle hirmsat valu.

Ian McKellen. Foto: Hannah Mckay

«Emotsionaalselt on sellest jäänud jäljed, millega pean tegelema,» rääkis McKellen kukkumisest. «Kui ma libastusin ja lavalt alla kukkusin, siis mõtlesin, et nüüd on lõpp. Need olid viimased sõnad, mis mu peast läbi käisin. Väidetavalt ma isegi hüüdsin, et mu kael murdus ja ma olen suremas. Ma isegi ei mäleta sedasi ütlemist, aga tundub, et mu peas toimus nii mõndagi, kui mu keha kukkumisele reageeris.»

Vaatamata kukkumisest saadud vigastustele usub 80ndates näitleja, et oleks suuteline võlur Gandalfi rolli naasma, kuid stsenaarium tuleb ruttu valmis teha.

«Aga millal? Ma ei tea,» ütles näitleja. «Mis stsenaariumis kirjas on? Seda pole veel kirjutatud. Tehku nad kiiresti.»

McKellen on lisaks öelnud BBC saates «BBC Breakfast», et tal ei ole mingit plaani näitlemisega lõpparvet teha. «Ma lihtsalt teen seda edasi, kuni jalad ja kopsud ja mõistus enam ei tööta,» ütles McKellen, kui käis rääkimas oma uuest filmist «The Critic».

Groteskne Gollum on üks «Sõrmuste isanda» saaga meeldejäävamaid tegelasi. Teda kehastav Andy Serkis on palgatud järgmisi «Sõrmuste isanda» filme lavastama. Foto: Filmikaader

Warner Bros. Discovery tegi maikuus teatavaks, et Andy Serkise käe all valmib kaks uut «Sõrmuste isanda» filmi. Esimene neist ilmub 2026. aastal. Stsenaariumi kirjutavad Fran Walsh ja Philippa Boyens koos Phoebe Gittinsi ja Arty Papageorgiouga. Produtsendiks on Peter Jackson.