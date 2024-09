ESMAKORDNE Eesti animafilm pandi kõigi laste lemmik-arvutimängu sisse

«Miisufy» keskmes on Miisufy-nimelises äpis tegutsev digikass Miisu, kes alustab inimeste vastu mässu. Filmi idee on tõukunud Tamagotchist. Sel juhul vaadeldakse olukorda aga läbi äppi suletud digitaalsete lemmikloomade silmade.

«Filmi idee, visuaalne stiil ja hoogne vool sobivad ideaalselt mängukeskkonda. Lühifilmide vallas on konkurents ülitihe ja mul on hea meel, et just «Miisufy» sõelale jäi,» kommenteerib filmi idee autor ja produtsent Aurelia Aasa («Sierra», 2022).