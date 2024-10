Kate Winslet paljastas «Titanicu» uksestseeni kohta midagi ootamatut

Paraku ei pääsenud Winslet siiski «Titanicuga» seotud küsimusest, millest nii tema kui ka Leonardo DiCaprio juba ammu tüdinud on. Alles hiljuti kostis Winslet, et DiCaprio vihkab küsimust , kas ta oleks ikkagi võinud filmi lõpus ukse peale ära mahtuda ning märkis, et tegelikult filmiti stseeni basseinis, kus vesi oli nii madal, et DiCaprio pidi põlvitama.

«Ma juba mõtlesin, et tullakse lagedale «Titanicu» küsimusega ja uuritakse mu käest selle ukse kohta,» kostis Winslet. «Aga teate, ma võin öelda, et see on huvitav, et sellele viidatakse kui uksele. See polnud tegelikult üldse uks.»