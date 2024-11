KORRALIK PURAKAS Ekraanilegend Dick Van Dyke viskas Donald Trumpiga seoses sünge nalja

Kuldgloobuse, Tony auhinna ning kuue Emmyga pärjatud Dick van Dyke, kes järgmisel aastal saab 99-aastaseks, oli suur Kamala Harrise toetaja ning seetõttu mitte kuigi vaimustunud tõsiasjast, et Ameerikat ootab ees veel neli aastat Donald Trumpi juhtimisel.

Dick Van Dyke soovitas hiljutises YouTube'i kanalile postitatud videos oma fännidel hääletada Harrise poolt ning meenutas Martin Luther Kingi kõnet Los Angeleses, kus King kõneles 60 000 inimese ees.

Dick Van Dyke oli tol õhtul samuti laval, aasta oli siis 1964. 98-aastane näitleja meenutas oma videos Martin Luther Kingi võimsaid sõnu.

«Vihkamine ei ole norm. Eelarvamus ei ole norm. Kahtlus, vastumeel, kadedus, süüdistamine, need ei ole inimese olemuse kõrgemad tasandid. Need on haigused. Vähk hinges. Nad on nakkavad ja ohtlikud viirused, mis on inimeste seas aastaid levinud,» kordas Dick Van Dyke Kingi kunagisi sõnu oma videos.

Ta lisas, et tuleb ette vägivalda ja vihkamist, aga need ei ole parema tuleviku toojad, vaid kõdunenud mineviku jäänused.

Hiljuti näitas Dick Van Dyke oma lõbusalt teravat keelt, kui oli abikaasa Arlene Silveriga väljas toimetamas, kui näitlejale lähenes reporter ning uuris, kas Ameerikat ootab heilge tulevik.

«Loodan, et sul on õigus,» kostis kõigepealt Dyke ajakirjanikule klipis, mille avaldas The Daily Mail.

Seejärel uuriti «Mary Poppinsist» tuntud Dick Van Dyke'ilt, kas Trump tõepoolest suudab Ameerika jälle suurepäraseks teha.

Enda sõnul Harrise valinud näitleja naljatles morbiidselt: «Õnneks ei ole ma siin, et neid nelja aastat pealt näha.»

Dick Van Dyke viitas tõsiasjale, et tal ei ole enam kaua elada jäänud, kuid tunneb see-eest rõõmu, et vähemalt tähendab tema surm, et ta ei pea Trumpi teist valitsemisaega kogema.