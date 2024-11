Võtetel surma saanud filmioperaatori ema: Alec Baldwinil peaks häbi olema

Tragöödia järel on asjaosalised käinud palju kohut ning filmi juures töötanud relvur mõisteti vangi , kuid Alec Baldwin pääses karistuseta .

Nimelt otsustas kohtunik Mary Marlowe Sommer süüdistustest loobuda, sest väidetavalt varjasid politseiametnikud tõendeid ning see on mõjutanud liialt menetluse kulgu, muutes õiglusemõistmise asjatuks.

Kuulihaava tagajärjel elu kaotanud Halyna Hutchinsi ema Olga Solovei ütleb, et päästikule vajutanud Alec Baldwin pole juhtunu pärast siiani vabandanud.

Vaatamata filmivõtetel juhtunud tragöödiale tehti vestern siiski valmis ning see esilinastus EnergaCAMERIMAGE'i filmifestivalil Poolas, kuid Hutchinsi ema linastusel ei osalenud. Samuti ei tulnud kohale Alec Baldwin.

Solovei väidab, et Baldwin muudkui suurendab tema valu, keeldudes tema eest vabandamast ning Hutchinsi surma eest vastutust võtmast.

Soloveid esindav advokaat Gloria Allred ütles oma teadaandes, et Baldwin, filmi produtsent ja täht, ei näita Baldwin üles vähimatki lugupidamist, sest kavatseb esilinastuse korraldada.

«Tema otsus perekonnale isegi mitte helistada, et vabandada, on lihtsalt õel. See teeb häbi Halynale ja ta perele,» ütles Allred.