ENNE JA PÄRAST Los Angelese tulekahjus hävis üliarmas Guinnessi rekordeid võitnud muuseum

Los Angelest laastavates tulekahjudes on lisaks kuulsuste kodudele hävinud ka mitu muuseumi, sealhulgas Guinnessi rekordite raamatusse valitud muuseum, mis on pühendatud ühele eriti armsale loomale. Muuseumi kaasomanik Steve Lubanski hindas, et 40 aasta töö on läinud.