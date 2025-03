Jaan Tootsen selgitab: Fred Jüssi mälestuseks on valmimas midagi erilist

Eestis on väga palju inimesi, kes võivad öelda, et nende vaimuelu ja kujunemist on väga tugevalt mõjutanud Fred Jüssi. Ta on olnud viimane suur ühendaja, kes on mõistnud oma rahva hingekeeli puudutada. Ja mitte ilutsevalt ja magusalt. Fredile meeldis sõna «karge». Seda kargust on sees ka tema loomingus. Fred Jüssi ei ole ilmselt kedagi külmaks jätnud.​