Kaks korda Eurovisioonil säranud laulja suri 39-aastaselt

Compact Disco laul «Sound of Our Hearts» jõudis finaalis 24. kohale, ByeAlexi «Kedvesem»​ maandus järgneval aastal 10. kohale.​​​ Eurovisioonis on Ungaril veel paremini läinud vaid üksikute lauludega, nagu näiteks Frederika esitatud «Kinek mondjam el vétkeimet?», mis tõi riigile 4. koha 1994. aastal.