Terav ametlik teade Kultuuriministeeriumile: vanalinna väärtuse hoidmine tuleb seada esikohale

Estonia juurdeehitise plaanis on viimastel kuudel sõna saanud erinevad osapooled, sel teemal on muu hulgas kirjutanud nii Jevgeni Ossinovski kui ka Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna, kes rõhutas, et Riigikogu kinnitas hääletusel Estonia juurdeehitise riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks ning selleks on planeeritud ka rahalised vahendid.