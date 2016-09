Eesti teatri pikaealisim lavastus jõuab 650. mängukorrani

Rahvaluuleaineline lavastus, kus kaks karjapoissi aja viitmiseks muinasjutte vestavad, rahvalaule esitavad ning loodushääli jäljendavad, lavastas Nukuteatri kunagine peanäitejuht Rein Agur. Lavakujunduse, mis siiamaani suures osas kasutusel, lõi Riina Vanhanen. Esimeses trupis mängis näitlejate Helle Laasi, Sella Pildi, Tiit Soodla ja Riho Tammerti kõrval ka laulja ja näitleja Urmas Alender. Aastate jooksul on näitlejaid vahetunud – trupi liikmed olnud ka Maie ja Hendrik Toompere ning Anni Kreem. Praegu annavad etendusi NUKU muuseumis Are Uder ja Riho Tammert.

««Karjapoiss» on ajatu tükk, universaalne. Kui me praegu mängime ja vaatame, kuidas publik meile kahele kaasa elab, siis ei saagi aru, et aastad oleksid möödunud,» kommenteerib Riho Tammert. «Esietendus toimus Kanepis, kooli ja kiriku vahel olevate kaskede all. Kui tähistasime lavastuse 500. mängukorda väikese ringreisiga Eestis, siis seesama 500. kord toimus samuti Kanepis. Sel suvel ringi reisides etendasin lavastuse 649. korra samuti sealsamas kaskede all. Pealtvaatajateks oli üks inimene ja üks vares!» kirjeldab ta.

Lavastust on mängitud lisaks paljudele väikestele ja suurtele paikadele üle Eesti ka Sloveenias, Soomes, Islandil ja Rootsis, kusjuures põhjanaabrite juures tehti seda soome keeles.

«Karjapoiss on kuningas» etendub alates 2010. aastast NUKU muuseumis, programmi «Muuseum ärkab ellu» raames nädalavahetustel. 1. oktoobri juubelietendus, kuhu tulevad ka esialgse trupi liikmed ning lavastaja ja kunstnik, algab kell 13.30.

NUKU teatri juubelihooaega tähistatakse hooaja jooksul mitmete erisündmustega, suurimaks ja olulisemaks on uuenenud teatrikompleksi avamine. Teatrimajas vanalinnas algavad etendused taas 13. oktoobril, verivärske teatrikompleks koos uue suure saali ning uuenenud muuseumiga avatakse pidulikult 13. novembril.