Toompere tegi lavastuse reisimesest

Hendrik Toompere: «Lugu algab sellest, kuidas üks seltskond, kus on kirjanikke, kunstnikke, ettevõtjaid ja muidu ilusaid inimesi plaanib erakordset reisi Nepaali läbi India. Igal on omad huvid: kes tahab mõnusat reisi, kes kloostrikultuuri uurida, kes kangaid osta. Siis aga, Frankfurti lennujaama transfeeris, kui nad vahetavad liftiga korruseid, kaob äkki vool. See kestab paar sekundit. Kuid pärast seda on nad paisatud üle ilma laiali: kes Sydneysse, kes New Yorki, kes Stockholmi, kes Kathmandusse, kes Peterburi, kes Calcuttasse. Veidrad reisikirjeldused sellest, kuidas kõik, mis plaaniti ja ometi teisiti läks, pakitakse kokku ühte väga tihkesse turmaliinist kohvrisse, kus on ainult kosmeetika. See on kohver, mis pidevalt laulab ühte kysimust – kuhu see maailm mahub? Lõpuks saab ka sellele vastuse. Need lood on kõik elust enesest».

Auto ja lavastaja Hendrik Toompere, kunstnik Pille Jänes, muusikaline kujundaja Lauri Kaldoja, liikumisjuht Üüve-Lydia Toompere. Osades Hendrik Toompere jr, Merle Palmiste, Uku Uusberg, Harriet Toompere, Marta Laan, Jüri Tiidus, Kristo Viiding, Piret Krumm, Kaie Mihkelson, Tõnu Kark, Raimo Pass, Sulev Teppart.