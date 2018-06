Härraslapse mälestused

Üks viga on sel raamatul – na õhuke teine. Natuke konspektiks kisub. Kuigi kumab, et auväärsel autoril oleks olnud enamgi jutustada. Aga härrasmehena püüdis vist mitte liiga teiste aega ära kulutada. Ilmaasjata. Sest näib, nagu oleks olnud rääkida veel paljustki. Kaege, on nii, et mõned asjad jäetakse vahele, et niikuinii kõik teavad. Ega ikka tea küll. Need, kes niikuinii teavad, kipuvad haihtuma, miska puust ja punaseks tegemine ei ole halb mõte.