Mägede Hääl on teist aastat Kohtla-Nõmmel Eesti Kaevandusmuuseumi aladel toimuv kultuurifestival, kus esineb reedel ja laupäeval üle 40 live-artisti ning DJ. Festivali muudavad eriliseks aga väljasõidud Sillamäele ja Aidu fjordidesse. Sillamäe reisi boonus – lisaks Viivikonna kummituslinna ja Sillamäe arhitektuuripärlite imetlemisele – on võimalus külastada Jevgeni Zolotko näitust «Viivikonna passages». Aidus toimub aga festivali beach party – vee peal asuval laval hoolitsevad tümmi eest DJ MEK (endine Marju Kuut) ja Haigla poisid. Festivali ajal on kaevandusmuuseumi käikudes avatud kinosaal. 30 meetri sügavusele maa alla viib kaevurirong ja kinno ilma kiivrita kedagi ei lubata. Filmiprogrammi 12 seanssi on koondatud pealkirja alla «Rahvaste sõprus» ning eesmärk on tutvustada Ida-Virumaa folkloori, Eestimaa unustatud paiku, märkimisväärseid karaktereid, kaevurikultuuri ja eksperimentaalset filmikunsti eksperimentaalses keskkonnas. Kohalikest artistidest annavad Mägede Häälel veel live’i süvaräpp-duo 12 EEK Monkey, noor Soundcloud-räpi staar Sipelga 14, house-räpi kangelane Rassakas, psühhedeelse elektropungi punt PVC16, kosmoseroki ansambel Karl Petti Band, eksperimentalist Lolina ning rida tantsumuusikaartiste: Ajukaja, Neuronphase, Hunt, Kalvik + Leiner ja Several Symptoms. Rootsist Malmöst saabub Mägede Hääle publikut lõbustama Golden Ivy ning DJd Almaty ja Prins Emanuel, Ukrainast produtsentide-DJde tandem Zolaa ja Youngg P. Festivalil kuuleb ja kogeb mitmeid just sel festivalil plaadimängijaid jagavaid DJde paare – Tanel Mütt ja Kersten Kõrge, Taavi-Peeter Liiv ja Madis Nestor, Susanna Raiend ja Richard Pohjanheimo, Pinball ja Gerd Tammist, Myspace01 ja White Gloss, Healthcare ja Top Gun, East & West, Deeon R ja Danass ning 0.9 ja klmn. Festivali suurimal tantsulaval Katlamajas on DJdeks ka Andreas Kask, Ellen Vene, Robert Nikolajev, Lill Slim ja Haigla Peo trio.