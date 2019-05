Eesti avatakse muusikaettevõtluse spetsialisti õpe

Õpingud algavad käesoleva aasta septembris, dokumente saab sisseastumiseks esitada 5. juunini 2019.

«Muusikaettevõtlus on juba mõnda aega tegemas läbi kiireid ja järske muutusi. Ühelt poolt on rahvusvaheline turg avatum kui kunagi varem, teisalt tuleb sinna pürgimiseks läbi murda väga tugevast konkurentsist. On viimane aeg hakata ka Eestis andma spetsiifilist muusikaettevõtluse alast õpet ja seda viisil, kus toome kooli just valdkonna praktikute värsked teadmised ja kogemuse,» tõi Music Estonia tegevjuht Virgo Sillamaa esile õppe loomise vajalikkuse.

«Otsa kooli üks peamisi eesmärke on anda kõik vajalikud oskused muusikavaldkonnas edukalt hakkama saamiseks. Uute vajalike õppekavade avamine annab õpilastele võimaluse läbida juba koolis õppimise ajal kõik muusikavaldkonna toimimisahela osad, leida seal oma koht ning jätkata peale kooli lõpetamist juba alustatuga. Meie soov on, et Otsa koolist kasvaksid välja tugevad, kultuurivaldkonnas suunda näitavad, koostöised, jätkusuutlikud ja väga heal tasemel muusikalised terviklahendused,» selgitas Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Ivo Lille vajadust uute õppesuundade järele.

Ekspertidena on kaasatud mitmed Eesti muusikavaldkonna praktikud nagu manager ja muusikastuudio Downtown Studios asutaja Fred Krieger, bändi Trad.Attack! liikmed Jalmar ja Sandra Vabarna, festivali Jazzkaar turundusjuht ja produtsent Eva Saar, advokaadibüroos Hedman Partners muusika- ja filmivaldkonna ettevõtteid ning idufirmasid nõustav advokaat Toomas Seppel jt.

Õpe on tasuta ja eestikeelne, kestab ühe õppeaasta – septembrist juunini, õpingud toimuvad kahel päeval nädalas ning on eeskätt praktilist laadi. Muusikaettevõtluse spetsialisti õppesse võetakse vastu kuni 15 õpilast. Sisseastumiseks on vajalik keskharidus, mõningane kogemus muusikavaldkonnas ning soov seal jätkata.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 5. juuni. Lisainfot saab aadressil http://otsakool.edu.ee/muusikaettevotluse_spetsialist/.

Ühtlasi avas muusikakool sel aastal ka muusikaproduktsiooni eriala. Selle kohta saab lisainfot siit:

Georg Otsa nimeline Tallinna Muusikakool on riiklik kutseõppeasutus, mis on välja kasvanud 1919. aastal asutatud Tallinna Kõrgemast Muusikakoolist. Kooli muudavad unikaalseks klassikalise ja rütmimuusika suuna koostöö, erinevate õppekavade omavaheline lõimumine ja väga head praktikavõimalused koostöös kontserdiorganisatsioonide ja välispartneritega.