Tartuff toob ekraanile eheda ja valusa linateose noorte elust

Kui 15-aastane Lenni kuuleb, et tema tüdruksõbrast klassiõde Kiira on rase, ei hiili ta vastutusest kõrvale ja otsustab tulevasele lapsele isaks hakata, kuigi ei tea päris täpselt, kuidas see käib. Ootamatult täiskasvanute maailma astuvate noorte armastuslugu on täis väiksemaid ja suuremaid tagasilööke, aga kõigi raskuste kiuste paistab tunneli lõpus valguskiir.