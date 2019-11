Mainekas koor nimetas Tõnu Kaljuste laureaat-dirigendiks

«Olen südamest tänulik, et meie edukas koostöö on saanud nii austava nimetuse,» tunnistas Tõnu Kaljuste. «Rootsi Raadio Koor on maailmas erilises staatuses ning omada seda väärikat nimetust on suur au. Samas on dirigendi elukutse eriline just selle poolest, et igal uuel kontserdil tuleb koori kõla uuesti luua. Ootan neid hetki suure põnevusega.»